У Росії не закрили справу проти українських моряків, чекають на рішення трибуналу ООН – адвокат

Російська справа захоплених ФСБ біля берегів Криму українських моряків, які були звільнені в рамках обміну торік, все ще не закрита, повідомив у фейсбуці адвокат Микола Полозов. Він висловив переконаність у відстуності змін у статусі цієї справи до підсумкового рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

«Сама кримінальна справа проти моряків у Росії не закрита. Мабуть, до ухвалення підсумкового рішення Міжнародним трибуналом ООН з морського права, будь-яких змін у статусі цієї справи очікувати не варто», – повідомив Полозов у річницю захоплення моряків.

У Росії ФСБ припинила слідство у справі захоплених у 2018 році біля берегів Криму українських моряків, яких звільнили в рамках обміну у вересні 2019 року. Микола Полозов розповів, що слідство зупинили, через те що «місцеперебування підозрюваного або обвинуваченого відоме, проте реальна можливість його участі в кримінальній справі відсутня».

Міжнародний трибунал з морського права в Гамбурзі 25 травня зобов’язав Росію негайно звільнити військові кораблі та повернути їх під контроль України. 18 листопада 2019 року в акваторії Чорного моря відбувся процес з повернення Росією захоплених біля Керченської протоки українських катерів «Нікополь», «Бердянськ» і буксира «Яни Капу», повідомило командування ВМС України.

У листопаді 2019 року в Гаазі відбувся обмін позиціями та аргументами між Росією і Україною у справі про імунітет трьох українських військових кораблів і 24 членів їх екіпажів.

У листопаді 2020 року Міжнародний арбітраж у Гаазі вирішив окремо розглянути заперечення Росії щодо цієї справи.