Колишні президенти і прем’єри Польщі бойкотуватимуть президентські вибори  

Колишні президенти і голови урядів Польщі заявили, що не будуть брати участь у президентських виборах, які мають відбутися 10 травня. Інформацію про бойкот виборів опублікував на сторінці своєї фундації «Форум громадянського розвитку» відомий польський політик, колишній віцепрем’єр Лешек Бальцерович.

«Хотів би вам передати позицію, якою всі колишні президенти Республіки Польщі: Лех Валенса, Александер Кваснєвський і Броніслав Коморовський, а також колишні прем’єри: Марек Белка, Ян Кшиштоф Бєлєцкі, Влодзімєж Цімошевіч, Ева Копач, Казімєж Марцінкевіч і Лешек Міллер заявляють, що не візьмуть участі в кореспонденційному голосуванні, тобто у псевдовиборах, і сподіваються, що подібно діятимуть кандидати і виборці, які розділяють турботу щодо поваги до Конституції і демократичного майбутнього Польщі», – заявив Бальцерович.

Також колишній голова Європейської Ради Дональд Туск також заявив, що участі у «процедурі голосування» не братиме.

«Я свідомо уникаю слова «вибори», тому що ситуація, котру підготувало керівництво на 10 травня, не має з виборами нічого спільного», – наголосив Дональд Туск.

31 березня польський Сейм, парламент Польщі, ухвалив постанову, що з врахуванням особливої ситуації, викликаної пандемією коронавірусу в країні, провести 10 травня як вийняток кореспонденційні вибори президента. На цій основі кожному виборцю «Пошта Польська» має доручити спеціальний пакет зі зворотнім конвертом, виборчим бюлетенем, інструкцією й свідоцтвом, що підтверджує особисте й таємне голосування. Після заповнення бюлетеню виборець повертає конверт, вкладаючи його до спеціально для цих потреб підготовлених скриньок, які мають бути встановлені поблизу житла повсюди в країні.

Як повідомляють польські ЗМІ, найбільші шанси перемогти на виборах вже в першому турі має нинішній президент Анджей Дуда. Згідно з опитуваннями, віддати голос за нього готові 59% виборців.

Вибори президента Польщі відбуваються раз на п’ять років. Каденція польського президента Анджея Дуди закінчується 6 серпня.