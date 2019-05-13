Польща скасувала візит делегації Ізраїлю

Польський уряд заявляє, що скасував візит ізраїльської делегації, очолюваної гендиректором Міністерства соціальної рівності Аві Коеном-Скалі, до Польщі через зміни, внесені до її складу урядом Ізраїлю.

«Польща вирішила скасувати візит ізраїльських посадовців після того, як ізраїльська сторона в останню хвилину змінила склад делегації, передбачивши, що переговори повинні мали б сфокусуватися переважно на питаннях, пов’язаних із реституцією власності (поновлення порушених майнових прав, приведення їх до стану, що існував на момент вчинення дії, якою заподіяно шкоди – ред.)», – йдеться в заяві міністерства, оприлюдненій 12 травня.

Раніше планувалося, що візит ізраїльської делегації до Польщі мав початися 13 травня.

У Польщі до Другої світової війни проживали близько 3,3 мільйона євреїв. Їхнє майно під час Голокосту розграбували нацисти, пізніше воно було націоналізоване комуністичним режимом. Деякі єврейські організації домагаються реституції власності. Польща вважає це питання закритим.