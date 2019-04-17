У Польщі на кожну дитину до 18 років родина отримуватиме 500 злотих на місяць

Від 1 липня на кожну польську дитину віком до 18 років уряд виділятиме родинам по 500 злотих (понад 100 євро) на місяць, повідомляє Польське радіо. Досі така допомога була призначена лише на другу і кожну наступну дитину в сім’ї. Представники уряду заявляють, що підтримка родин має ключовий вплив на поліпшення демографічної та економічної ситуації.

За словами прем’єр-міністра Матеуша Моравецького, розширення програми – це відповідь на ризик ослаблення зростання ВВП: «Це має служити поліпшенню демографії Польщі, щоб була молодь, яка пізніше працюватиме і на нашу пенсію, і на економічний розвиток всієї країни».

Міністр родини, праці і соціальної політики Ельжбета Рафальська додала, що програма «Родина 500+» вже тепер впливає на демографію: «Показник дітонароджуваності – 1,45 – це найбільше від 1997 року».

«Ці гроші призначаються на дітей. Свідчить про це зростання продажу і витрат на одяг, взуття, господарські товари, побутову техніку і витрати пов’язані з освітою», – розповідала Рафальська про цю програму у 2017 році.

Після змін бенефіціарами програми «Родина 500+» стане майже 7 мільйонів дітей. Також зростуть витрати з державного бюджету на 9,5 мільярда злотих.