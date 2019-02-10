Польща анонсувала закупівлю в США реактивних систем залпового вогню

Польща 13 лютого має намір підписати зі Сполученими Штатами Америки договір про закупівлю реактивних систем залпового вогню, повідомило польське Міністерство оборони.

Мова йде про 20 установок HIMARS.

«Це сучасне обладнання, яке гарантує ефективність на полі бою», – розповів міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Союз НАТО прагне посилити свою присутність у країнах Східної Європи після окупації Росією українського Криму, а потім і вторгнення на схід України 2014 року. Росія ж натомість звинувачує НАТО в «розпалюванні напруженості в регіоні».