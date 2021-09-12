У Польщі медики протестують проти низьких зарплат і умов праці

Лікарі, медсестри й інші медичні працівники з усієї Польщі протестують у Варшаві проти низьких зарплат і поганих умов праці в той час, як пандемія COVID-19 негативно впливає на систему охорони здоров’я країни.

Медпрацівники зібралися 11 вересня у центрі Варшави, біля урядових будівель, і заявили, що система охорони здоров’я країни може зруйнуватися через фінансові труднощі.

На плакатах, які тримали медики, йшлося про необхідність швидких заходів із порятунку системи охорони здоров’я. Деякі демонстранти розбили наметове містечко під назвою «Біле місто» поблизу офіційної резиденції прем’єр-міністра Матеуша Моравецького.

Вони заявили, що перебуватимуть там стільки днів, скільки буде потрібно доти, поки їхні найважливіші вимоги не будуть виконані.

Міністр охорони здоров’я Адам Нєдзєльський оголосив, що 13 вересня відбудуться переговори з представниками протестувальників, на яких буде присутній Моравецький.