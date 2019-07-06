Польща: молодь до 26 років звільняють від прибуткового податку

Особи віком до 26 років не платитимуть податок на прибуток. Відповідний проект ухвалила Рада міністрів Польщі, передає Зарубіжна служба «Польського радіо».

Заступник міністра фінансів Польщі Петро Новак заявив, що молоді люди відчують дію цієї податкової пільги.

«Це досить значна пільга, оскільки, якщо порахувати, скільки грошей щорічно буде залишатися в ваших гаманцях, то де-факто можна сказати, що, як мінімум, так звана тринадцята зарплата. Якщо хтось заробляє мінімальну зарплату, тобто 2250 злотих (530 євро) без вирахування податків, то за рік він зможе заощадити понад 1600 злотих (375 євро). Це, практично, тринадцята зарплата», – сказав віцеміністр.

Політик додав, що ще більше вдасться заощадити тим, хто заробляють більше: «Якщо ми говоримо про середню заробітну плату, яка становить 4765 злотих (1120 євро), то за рік в гаманці залишиться близько 4600 злотих (1080 євро). Можна сказати, що це більше від тринадцятої зарплати. З цієї точки зору, це дуже революційна зміна в нашій країні».

Податкові пільги для осіб у віці до 26 років були одним із пунктів політичної програми Ярослава Качинського, лідера консервативної партії «Право і справедливість». Серед інших його головних обіцянок – програма розширення допомоги сім'ї, виплата тринадцятої пенсії пенсіонерам і створення місцевих автобусних маршрутів.