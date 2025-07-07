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Новини | Міжнародні

У Польщі затвердили дату присяги новообраного президента

Національні збори відбудуться у сесійній залі Сейму 6 серпня цього року о 10:00 - тоді Кароль Навроцький складе присягу
Національні збори відбудуться у сесійній залі Сейму 6 серпня цього року о 10:00 - тоді Кароль Навроцький складе присягу

Маршалок Сейму (нижньої палати парламенту) Шимон Головня підписав постанову про скликання Національних зборів задля складення присяги новообраним президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Національні збори відбудуться у сесійній залі Сейму 6 серпня цього року о 10:00.

Польський консервативний політик, керівник польського Інституту національної пам’яті, 42-річний Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна права партія «Право і справедливість» (PiS), переміг у другому турі виборів президента, що пройшов 1 червня.

Згідно з офіційними підрахунками виборчої комісії країни 100% голосів, Навроцький набрав 50,89%.


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