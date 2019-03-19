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19 Березень 2019, Київ 12:57
Новини | Міжнародні

Польща не запросила Путіна на заходи з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни

Німецькі та радянські офіцери вітають нацистський прапор під час параду в Брест-Литовську, який відзначає демаркацію кордону на території тогочасної Польщі, 22 вересня 1939

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Канцелярія президента Польщі не запросила президента Росії Володимира Путіна на урочисті заходи з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, інформує Польське радіо. «Серед запрошених країн Росії немає», – повідомив речник польського президента Анджея Дуди Блажей Спихальський.

За його словами, запрошені на урочисті заходи до Польщі мають бути тільки члени Європейського союзу, НАТО та держави Східного партнерства (Білорусь, Молдова, Україна, Вірменія, Азербайджан, Грузія).

«Ключ до запрошень на святкування історичного ювілею не був історичним. Запрошення мають сучасний, а не історичний характер», – пояснив речник президента Польщі.

У 2019 році виповнюється 80 років від дня початку Другої світової війни. 1 вересня 1939 року нацистська Німеччина напала на Польщу із заходу, 17 вересня 1939 року СРСР, правонаступницею якого вважає себе сучасна Росія, атакував польську державу зі сходу.

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