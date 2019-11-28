У польському Перемишлі скасували назву вулиці на честь єпископа УГКЦ, посольство – проти

Посольство України в Польщі назвало «поспішним і необачним» рішення міської ради польського міста Перемишля про скасування назви вулиці на честь українського греко-католицького єпископа Йосафата Коциловського.

«Поспішне та необачне рішення Міської ради у Перемишлі про скасування назви вулиці блаженного греко-католицького єпископа Йосафата Коциловського. Маніпулювання авторів резолюції аргументами, вирваними з контексту, небажання почути польських громадян української національності – рівноправних жителів Перемишля, цього разу, на жаль, перемогли», – йдеться у повідомленні на сайті посольства.

Українські дипломати у Польщі назвали рішення влади Перемишля «зазіханням на добре ім’я» Йосафата Коциловського, і таким, що не може бути виправдане.

Раніше сьогодні у ЗМІ з’явилася інформація, що міськрада Перемишля на своєму засіданні ухвалила постанову про скасування вулиці Йосафата Коциловського і приєднання її до іншої – прилеглої вулиці.

Йосафат Коциловський (1876-1947) – священик, доктор філософії і теології, єпископ Перемишльської єпархії УГКЦ (1917-1947). Після Другої світової війни був заарештований радянською владою і помер у тюрмі в Києві. У 2001 році за участі папи Івана Павла ІІ у Ватикані відбулося проголошення декрету мучеництва Йосафата Коциловського і визнання його блаженним.