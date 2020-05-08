Варшава протестує через зняття в Росії меморіальної дошки вбитим НКВС полякам

Інститут національної пам’яті Польщі протестує проти ліквідації в російському місті Твер меморіальної дошки, яка вшановує пам’ять поляків, убитих службовцями НКВС навесні 1940 року. Як повідомляє Польське радіо, заяві вказано, що такі дії з боку Російської Федерації є запереченням правди про Катинський злочин, який вчинив сталінський режим СРСР.

Польська установа нагадує, що радянська влада «всупереч елементарним засадам цивілізованого людства» провела екзекуцію 22 тисяч офіцерів Польського війська, котрих було взято в полон у 1939 році, під час спільної німецько-радянської окупації Польщі. Про одне з місць цих розстрілів нагадувала меморіальна таблиця в Твері, яка висіла на будинку, де страчено польських офіцерів.

Як наголосив польський ІНП, попри те, що у 90-ті роки минулого сторіччя Москва оприлюднила правду про Катинський злочин, то багато документів з офіційного слідства залишаються під грифом «секретно». Російська Федерація останніми роками почала послідовно заперечувати вину СРСР за вбивства польських офіцерів, і цим вписується «в традицію пропагандистської маніпуляції та злочинів сталінського тоталітаризму».

На меморіальній дошці, яку сьогодні знято в Твері, написано польською та російською мовами: «Пам’яті поляків – в’язнів табору в Осташкові, котрих вбито службовцями НКВС в Калініні. Світові – пересторога».