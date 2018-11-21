Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
21 Листопад 2018, Київ 13:24
Новини | Міжнародні

Владна партія Польщі скасовує суперечливу реформу Верховного суду

Мітинг на підтримку Верховного суду Польщі, Варшава, 23 липня 2017 року

Дивитись коментарі

Польська владна партія «Право і справедливість» скасовує реформу Верховного суду. Таке рішення Варшави ухвалене згідно з постановою Суду Європейського союзу, який вимагає повернути вищому судовому органу Польщі колишній статус, повідомляє Reuters із посиланням на заяву, опубліковану 21 листопада на сайті парламенту.

У вересні Єврокомісія звернулася до Суду ЄС зі скаргою на дії Польщі, звинувативши владу цієї країни в замаху на незалежність правосуддя. За правилами, які почали діяти з кінця 2017 року, польський Верховний суд був підпорядкований міністерству юстиції, а очільник міністерства отримав право призначати голів апеляційних і окружних судів самостійно, не радячись із представниками правосуддя.

У Єврокомісії вважають, що такі дії порушують баланс повноважень і загрожують верховенству права. Польська влада стверджує, що зміни необхідні для боротьби з корупцією і реформування органу, який, на думку уряду, все ще зберігає ознаки епохи правління комуністів.

Тепер владна партія внесла нову законодавчу ініціативу, яка скасує зміни, запроваджені раніше щодо Верховного суду.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG