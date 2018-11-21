Владна партія Польщі скасовує суперечливу реформу Верховного суду

Польська владна партія «Право і справедливість» скасовує реформу Верховного суду. Таке рішення Варшави ухвалене згідно з постановою Суду Європейського союзу, який вимагає повернути вищому судовому органу Польщі колишній статус, повідомляє Reuters із посиланням на заяву, опубліковану 21 листопада на сайті парламенту.

У вересні Єврокомісія звернулася до Суду ЄС зі скаргою на дії Польщі, звинувативши владу цієї країни в замаху на незалежність правосуддя. За правилами, які почали діяти з кінця 2017 року, польський Верховний суд був підпорядкований міністерству юстиції, а очільник міністерства отримав право призначати голів апеляційних і окружних судів самостійно, не радячись із представниками правосуддя.

У Єврокомісії вважають, що такі дії порушують баланс повноважень і загрожують верховенству права. Польська влада стверджує, що зміни необхідні для боротьби з корупцією і реформування органу, який, на думку уряду, все ще зберігає ознаки епохи правління комуністів.

Тепер владна партія внесла нову законодавчу ініціативу, яка скасує зміни, запроваджені раніше щодо Верховного суду.