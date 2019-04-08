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08 Квітень 2019, Київ 13:14
Новини | Міжнародні

У Польщі страйкують вчителі: багато шкіл зачинені

Наразі невідомо, скільки саме триватиме страйк

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У Польщі 8 квітня багато шкіл зачинені через страйк учителів, які вимагають підвищення заробітної плати.

Наразі невідомо, скільки саме триватиме страйк, який відбувається напередодні важливих іспитів у середній школі.

У Польщі налічується близько 400 тисяч учителів. За даними профспілок, про бажання взяти участь у страйку заявили близько 90% із них. Водночас уряд повідомив, що про намір страйкувати заявили 50% вчителів.

Учителі спочатку вимагали підвищення зарплати на тисячу злотих (260 доларів), а також поліпшення системи виплати зарплат. Але згодом представники профспілок заявили, що вони готові на компроміс із урядом.

Переговори з владою наразі закінчилися безрезультатно.

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