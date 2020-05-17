Польська католицька церква просить Ватикан розслідувати сексуальне насильство над дітьми

Глава Римсько-католицької церкви Польщі попросив Ватикан розслідувати ймовірне приховування сексуального насильства над дітьми з боку священників. Архієпископ Войцех Полак 16 травня закликав Ватикан почати судовий розгляд. Таку заяву він зробив після того, як переглянув документальний фільм «Гра у хованки» братів Томаша і Марека Секельських про те, як єпископ провалив процес проти священиків, які, як було відомо, знущалися над дітьми.

«Прошу священиків, монахинь, батьків і педагогів не керуватися хибною логікою захисту церкви, старанного приховування сексуального насильства. Серед духовенства немає місця сексуальному насильству над неповнолітніми. Ми не допускаємо приховування цих злочинів», – сказав архієпископ.

Торік брати Секельські теж показали фільм «Тільки нікому не кажи», в якому стверджувалося, що священники-педофіли свідомо переміщалися між парафіями, щоб уникнути відповідальності за скоєне. Фільм набрав понад 23,5 мільйони переглядів на YouTube.

Папа Римський Франциск раніше обіцяв боротьбу з сексуальним насильством над дітьми у церкві після серії скандалів в Європі, Латинській Америці, США та інших країнах.

Очікується, що Ватикан вивчить польське питання в рамках процедур, запроваджених в березні 2019 року, для розслідування дій духовенства, яке буцімто покривало сексуальне насильство над дітьми.

У березні 2019 року Польська церква визнала, що скарги про сексуальне насильство над дітьми були подані проти 382 священників у період з 1990 до 2018 рік, жертвами яких стали 625 осіб.

Документальний фільм про сексуальну наругу над дітьми вийшов за лічені дні до святкування сторіччя від дня народження папи Римського Івана Павла ІІ (18 травня), шанованої постаті, родом із Польщі.

Брати Секельскі кажуть, що планують показати в 2021 році також фільм, в якому розкажуть і про папу Івана Павла II, який з 1978 до 2005 року був главою 1,2 мільярда католиків світу. Вони кажуть, що третій документальний фільм буде присвячений «ролі Івана Павла II в розкритті злочинів, скоєних священниками».

Церква є важливою складовою суспільного життя у Польщі. Водночас ліберали стверджують, що церква приєдналася до правлячої консервативної партії «Право і справедливість» і занадто тісно співпрацює з владою.