Польща на кордоні з Україною закриває пункт пропуску «Долгобичув-Угринів» як піший

З 1 січня пішохідний перетин у пункті пропуску «Угринів – Долгобичув» на українсько-польському кордоні закривається. Таким є рішення польської сторони. Відтепер через цей пункт пропуску пропускатимуть лише автотранспорт, як було заплановано при його будівнипцтві.

З 1 липня 2015 року у пункті пропуску «Угринів – Долгобичув» розпочали тимчасовий експеримент: смугу руху для автобусів віддали для пішого переходу і руху на велосипедах. Таке рішення було спричинене тим, що через цей пункт пропуску на українсько-польському кордоні був дуже малий рух автобусів.

«Зараз там зросла кількість автотранспорту, тому вирішено, що піший перехід буде припинено, бо не створено для цього інфраструктури. До того ж, митники і прикордонники мають обслуговувати автотранспорт, для якого і є призначений пункт пропуску», – пояснила керівник прес-служби Львівського прикордонного загону Ярослава Мельник у коментарі Радіо Свобода.

Протягом доби, за даними прикордонників, пішим переходом у пункті пропуску «Угринів – Долгобичув» користувалися до 120 людей.

Пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» відкрили до проведення Євро-2012 в Україні, там проводився спільний митний і прикордонний контроль, але після чемпіонату з футболу його закрили для продовження будівельних робіт, тому офіційно він почав працювати в 2014 році. З 1 січня 2019 року пункт пропуску працюватиме у звичайному режимі для перетину кордону на автотранспорті.

У Львівській області на українсько-польському кордоні діє 6 автомобільних пунктів пропуску, один із них, «Шегині-Медика», – піший, там майже щодня виникають великі черги при перетині кордону з української сторони.