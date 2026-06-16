У Польщі ЗМІ повідомили про вбивство російського художника, який критикував Путіна

Польські ЗМІ wPolityce.pl, wPolsce24 і Tygodnik Podlaski повідомили 15 червня про вбивство у місті Бяла-Подляська на сході Польщі 44-річного громадянина Росії. За повідомленнями, його застрелили вранці 15 червня у житловому районі. Затримано одного підозрюваного.

За неофіційними даними польських ЗМІ, убитий – російський художник Семен Скрепецький (це псевдонім, справжнє ім’я – Роберт Кузовков), творець сатиричних картин із різкою критикою Володимира Путіна, Рамзана Кадирова й війни в Україні, який залишив Росію з політичних мотивів.

Про те, що вбили саме Скрепецького, повідомляють також NEXTA і SOTA. Це видання нагадує, що 12 червня митець провів перформанс у Берліні, висміюючи День Росії. Приблизно за годину до вбивства, як зазначив The Insider, він написав у своєму Telegram-каналі, що акція «дуже сподобалася російським патріотам» і що йому погрожують.

Як пишуть польські ЗМІ, нападник підійшов до Скрепецького і зблизька зробив низку пострілів у його бік. За деякими повідомленнями, нападників було двоє.

DzikMedia пише, що ймовірних нападників на місце злочину привіз таксист із Білорусі, якому погрожували зброєю. Один із нападників був згодом затриманий у Бяла-Подляській біля консульства Білорусі, за непідтвердженими даними, йдеться про білоруського громадянина.

Офіційно слідство поки що не підтверджувало особу вбитого і не повідомляло про мотиви. Польські ЗМІ висувають версію, що вбивство могло бути пов’язане із поглядами Скрепецького. Слідство у цій справі веде Окружна прокуратура у Любліні й спецслужби.