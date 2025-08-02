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Новини | Міжнародні

Польща закуповує п’ять тисяч відеокамер та дві тисячі інфрачервоних ліхтарів для контролю кордону з Білоруссю

Польсько-білоруський кордон
Польсько-білоруський кордон

Польська прикордонна служба отримає ще більше нового обладнання. За словами міністра внутрішніх справ Марціна Кервінського, держава має намір продовжувати інвестувати в поліпшення безпеки східного кордону.

Кервінський сказав, що прикордонна служба закупить спеціалізоване обладнання, зокрема тепловізійні камери та прилади нічного бачення. Він наголосив, що на зміцнення кордону виділено кількасот мільйонів злотих, повідомляє Польське радіо.

«Майже 280 мільйонів, майже 5000 відеокамер, близько 2000 інфрачервоних ліхтарів. Все для того, щоб служби своєчасно отримували сигнали про те, що на нашому державному кордоні спостерігаються спроби незаконного перетину», – наголосив польський міністр.

Заплановані інвестиції включають зміцнення патрульної дороги вздовж кордону з Білоруссю.


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