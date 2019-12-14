Віцеспікерку Сейму Польщі обрали кандидатом у президенти від опозиції

Кандидаткою від найбільшої опозиційної партії Польщі «Громадянська платформа» на посаду президента в суботу у Варшаві обрали заступницю спікера Сейму Малґожату Кідаву-Блонську, передає «Польське радіо».

Згідно з повідомленням, Кідава-Блонська випередила мера міста Познань Яцека Яськовяка, отримавши підтримку 345 з приблизно 500 делегатів «Громадянської платформи».

Малґожата Кідава-Блонська заявила, що хотіла б на посаді президента зосередитися на питаннях безпеки, освіти та культури. За її словами, виборча кампанія розпочнеться вже цієї неділі.

Єдиним кандидатом від чинної влади на виборах президента Польщі, як очікується, буде нинішній президент Анджей Дуда.

Вибори президента Польщі заплановані на травень 2020 року.