У Польщі за запитом Росії затримали правозахисника Євгена Хасоєва

Влада Польщі затримала за запитом Росії бурятського правозахисника Євгена Хасоєва, який займався справами потерпілих від поліцейського насильства. Затриманого помістили в ізолятор тимчасового утримання на 48 годин. Видавати його російськими владі, чи ні, вирішуватиме суд.

Євген Хасоєв – керівник бурятського відділення правозахисної організації «Сибір без тортур». 8 лютого його затримали під час суду над одним з учасників акцій протесту 23 і 31 січня на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального. У правозахисника виник конфлікт з судовим приставом.

За версією слідства, Хасоєв погрожував приставу розправою, діставши при цьому з кишені складаний ніж. Правозахисник же стверджує, що нікому не погрожував, а на конфлікт його спровокував пристав.