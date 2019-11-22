Польща видала Росії обвинуваченого у шахрайстві підприємця

Польща екстрадувала до Росії колишнього голову будівельної корпорації «Космос» Андрія Чернякова, обвинуваченого в шахрайстві у особливо великих розмірах, повідомляють в п’ятницю російські ЗМІ.

У 2011 році корпорація Чернякова отримала понад 28 мільйонів рублів на будівництво академії дзюдо в Зеленограді. За версією слідства, бізнесмен нібито підробив акт виконаних робіт, а сам об’єкт здав недобудованим. У 2011-2012 роках Черняков нібито викрав близько 14 мільярдів рублів у «Банку Москви». Також слідство вважає, що з у 2013-2014 роках Черняков не виплачував своїм співробітникам зарплату і заборгував їм значну суму.

Раніше окружний суд Варшави дозволив екстрадицію бізнесмена, який перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

У грудні 2017 року Чернякова затримали польські прикордонники у варшавському аеропорту. Він планував вилетіти до Києва, і при проходженні прикордонного контролю на виїзді з Польщі надав підроблений румунський паспорт. Черняков заявляв, що хоче, аби його екстрадували в Росію.

Влітку 2018 року група розслідувачів OCCRP виявила у Чернякова нерухомість в Дубаї.