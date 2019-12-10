У Польщі повідомили про затримання українця, підозрюваного у підготовці теракту

У Польщі представники правоохоронних органів повідомили про затримання громадянина України, якого підозрюють у підготовці терористичного акту. За повідомленням, мало йтися про підрив авта з вибухівкою біля торговельного центру в місті Пулави в Люблінському воєводстві на сході Польщі.

За даними Агентства внутрішньої безпеки Польщі, українець нещодавно навернувся до ісламу, радикалізувався і почав готувати свій замах, намагаючись роздобути зброю і гроші.

Як повідомили в спецслужбі, 26-річний чоловік, ім’я якого наводять як Максим С., жив у Польщі близько двох місяців. Він зав’язав контакти з ісламськими радикалами, зокрема з громадянами Таджикистану і з громадянами Росії-чеченцями, і почав знайомитися з матеріалами терористичного характеру. Завершивши останніми тижнями перехід в іслам, він змінив ім’я на Мухамат.

Дані про нього, зібрані в перебігу розслідування люблінського управління АВБ, дали підстави затримати чоловіка 4 грудня, сказав речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин.

За словами речника, як іще один варіант нападу, що мав призвести до великого числа жертв, чоловік розглядав використання вогнепальної зброї.

Крайова прокуратура в Любліні поінформувала, що підозрюваному оголосили обвинувачення в «підготовці до дій, що загрожують життю чи здоров’ю великої кількості осіб або майну в великих розмірах, яке мало настати внаслідок вибуху вибухових або легкозаймистих матеріалів чи іншого раптового вивільнення енергії».

Крім того, українця підозрюють у ще одному злочині терористичного характеру – погрозах, що радикали будуть бити «невірних чи безвірних», із якими контактував чоловік, повідомила речниця Крайової прокуратури Ева Бялік.

Суд узяв українця під арешт на три місяці. В разі визнання винним йому може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.