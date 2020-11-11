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11 листопада 2020, Київ 11:11
Новини | Політика

«Цінуємо підтримку»: Зеленський привітав Польщу з Днем незалежності

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда, Київ, 12 жовтня 2020 року

Президент України Володимир Зеленський 11 листопада адресував президентові Польщі Анджею Дуді та його народові привітання із Днем незалежності.

«Щирі вітання Анджею Дуді з Днем незалежності Польщі! Бажаємо братньому польському народу миру та злагоди. Цінуємо підтримку у відстоюванні територіальної цілісності. Впевнений, стратегічне партнерство між Україною та Польщею та сприятиме зміцненню миру, стабільності та безпеки у Європі», – написав Зеленський у фейсбуці.

Польський президент Анджей Дуда у жовтні три дні перебував з візитом в Україні. Польща активно в ЄС виступає за систематичне продовження санкцій проти Росії за анексію Криму, а також постійно наголошує на підтримці територіальної цілісності України.

11 листопада в Польщі відзначають державне свято – День незалежності.

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