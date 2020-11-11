«Цінуємо підтримку»: Зеленський привітав Польщу з Днем незалежності

Президент України Володимир Зеленський 11 листопада адресував президентові Польщі Анджею Дуді та його народові привітання із Днем незалежності.

«Щирі вітання Анджею Дуді з Днем незалежності Польщі! Бажаємо братньому польському народу миру та злагоди. Цінуємо підтримку у відстоюванні територіальної цілісності. Впевнений, стратегічне партнерство між Україною та Польщею та сприятиме зміцненню миру, стабільності та безпеки у Європі», – написав Зеленський у фейсбуці.

Польський президент Анджей Дуда у жовтні три дні перебував з візитом в Україні. Польща активно в ЄС виступає за систематичне продовження санкцій проти Росії за анексію Криму, а також постійно наголошує на підтримці територіальної цілісності України.

11 листопада в Польщі відзначають державне свято – День незалежності.