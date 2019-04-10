У Польщі згадують жертв Смоленської трагедії

У столиці Польщі Варшаві 10 квітня відбуваються жалобні заходи в дев’яті роковини смоленської авіакатастрофи, повідомляє Польське радіо. Представники державної влади Польщі поклали вінки та квіти до пам’ятників загиблому президенту Леху Качинському та жертвам Смоленської трагедії. Перед тим в одному з центральних храмів польської столиці відбулося богослужіння.

Перед Президентським палацом відбувся Переклик пам’яті з нагадуванням імен та прізвищ 96 жертв катастрофи урядового літака Ту-154М. Вінки також поклали до портрету президентської пари – Леха та Марії Качинських.

Приблизно 60 людей взяли участь у демонстрації перед посольством Російської Федерації у Варшаві в переддень роковин смоленської авіакатастрофи. Присутні вимагали від Росії повернення уламків та чорних скриньок літака Ту-154М. На одному з транспарантів був напис «Смоленськ 2010. Пам’ятаємо».

10 квітня 2010 року в авіакатастрофі літака, що розбився неподалік Смоленська, загинули 96 людей, зокрема, президент Лєх Качинський і його дружина Марія, найвищі командувачі Війська польського та останній президент Республіки Польща у вигнанні Ришард Качоровський. Польська делегація летіла на меморіальні заходи до 70-х роковин катинського злочину.