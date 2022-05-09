«Боротьба проти цензури»: 70 років Польській редакції Радіо Свобода

У Німеччині за ініціативи польського уряду відзначили роботу Польської редакції Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа, яка почала мовити з Мюнхена 70 років тому.

З 2 по 9 травня Інститут Адама Міцкевича, що є польською урядовою установою, організував у Мюнхені фотовиставку, показ фільму і концерт джазової музики, щоб відзначити перший ефір Радіо Вільна Європа на Польщу з Німеччини.

«Ефіри Радіо Вільна Європа були дуже важливою складовою у боротьбі проти цензури ЗМІ у Польщі. І хоча вони здобули свободу, за яку боролися, місія Радіо Вільна Європа – домагатися правди і професійної журналістики все ще виглядає дуже важливою», – зауважила Барбара Швабовська, директор Інституту Адама Міцкевича.

Заходи з нагоди 70-річчя Польської редакції Радіо Вільна Європа провели в приміщенні Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана, де раніше була розташована ця служба.

Попри глушіння, Радіо Вільна Європа було найпопулярнішим закордонним радіо серед польських слухачів у роки комуністичного режиму. Польська редакція медіакорпорації, яку фінансує Конгрес США, існувала з 3 травня 1952 року по 30 червня 1994 року.