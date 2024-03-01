У Полтавській області вночі стався землетрус магнітудою 3,6

У ніч на 1 березня в Решетилівському районі на Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,6, повідомив Головний центр спеціального контролю.

«Епіцентр землетрусу був у Решетилівському районі Полтавської області, на захід від Полтави, на глибині 10 км. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах», – йдеться в повідомленні.

У центрі зазначили, що подібні за силою землетруси на території Полтавської області реєструвалися і раніше, зокрема останні з них 23 липня, 8 червня, 26 травня і 14 січня 2023 року.

Про схожі «ледве відчутні» землетруси час від часу повідомляють і в ніших регіонах України.