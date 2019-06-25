Поляка засудили в Росії до 14 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві

Московський міський суд у вівторок засудив громадянина Польщі до 14 років колонії суворого режиму. 42-річного Маріана Радзаєвскі визнали винним в шпигунстві, повідомляє «Інтерфакс».

Радзаєвскі знаходиться під вартою щонайменше з квітня минулого року, уточнює агентство з посиланням на матеріали суду. За версією звинувачення, громадянин Польщі міг збирати і продавати за кордон інформацію, що в Росії є державною таємницею.

У ФСБ Росії заявляють, що поляк намагався отримати доступ до секретних комплектуючих установок С-300 для незаконного вивезення до Польщі. У відомстві стверджують, що він був затриманий на місці злочину.

Громадянин Польщі заперечує провину, його адвокати оскаржуватимуть вирок.

Маріан Радзаевскі – підприємець з міста Білосток. У нього на утриманні шестеро малолітніх дітей, уточнює «Інтерфакс».