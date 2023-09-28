Помер британський актор Майкл Ґембон, виконавець ролі Дамблдора у фільмах про Гаррі Поттера

Британський актор Майкл Ґембон помер у віці 82 років у лікарні від наслідків пневмонії, повідомила його родина.

Він був легендою театральної сцени Великої Британії, але за її межами найбільше був відомий як виконавець ролі директора школи для чарівників Гоґвартс Албуса Дамблдора в серії фільмів про Гаррі Поттера.

Ґембон народився в Ірландії 19 жовтня 1940 року, виріс у Лондоні та спочатку отримав освіту інженера, пішовши по стопах свого батька. Дебютував у театрі в постановці «Отелло» в Дубліні, пише AP.

Незабаром Ґембон став видатним театральним актором і отримав визнання критиків за головну роль у фільмі «Життя Галілея» режисера Джона Декстера. Він часто номінувався на нагороди і тричі отримував премію Лоуренса Олів’є та двічі театральну нагороду Critics’ Circle Theatre Awards.

Ґембон також був лауреатом чотирьох нагород Британської академії кіно і телебачення за свою роботу на телебаченні. У кіно він отримував нагороди лише за ролі у телесеріалах. Однак він грав у кількох відомих голлівудських фільмах: «Водному житті зі Стівом Зіссу» Веса Андерсона, «Небесному капітані та світі майбутнього» Керрі Конран, «Хай живе Цезар!» братів Коенів (там він читав закадровий текст), «Сонній Лощині» Тіма Бертона.