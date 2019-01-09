Помер останній голова Верховної Ради СРСР Лук’янов

У Москві помер останній голова Верховної Ради СРСР Анатолій Лук’янов. Про це повідомляють 9 січня російські ЗМІ.

Він очолював Верховну Раду СРСР з 1990-го по 1991 рік. З серпня 1991-го по грудень 1992 року перебував під вартою як симпатик Державного комітету з надзвичайного стану. Ця організація намагалася усунути президента СРСР Михайла Горбачова від влади в ході серпневого путчу.

Згодом Лук’янов, як і решта обвинувачуваних, був амністований.

З 1993-го по 2003 рік був депутатом Державної думи Росії від Комуністичної партії.

Анатолію Лук’янову було 88 років.