Помер автор «Форреста Ґампа» Вінстон Ґрум

Автор книжки «Форрест Ґамп», американський романіст Вінстон Ґрум помер у віці 77 років. Про це повідомила у фейсбуці з посиланням на його родину мер американського міста Ферхоп у штаті Алабама, де він жив.

Ґрум народився у Вашингтоні, виріс в Алабамі, закінчив університет штату. Служив у В’єтнамі, після закінчення служби працював у газеті Washington Star, у 1978 році опублікував першу книжку.

У 1984 році він був номінований на престижну Пулітцерівську премію за документальну книжку «Розмова з ворогом», де розповів історію американського солдата, який втік із в’єтнамського полону до США, але був заарештований за дезертирство.

У 1986 році він опублікував книжку «Форрест Ґамп», яка розповідає історію життя однойменного персонажа з Алабами. У 1994 році екранізація роману з Томом Генксом у головній ролі здобула шість премій «Оскар», книжка стала бестселером і зробила Ґрума відомим широкому загалу.

Після цього він опублікував чотири художні книжки, в тому числі продовження «Форреста Ґампа» і 13 книжок про історію США.