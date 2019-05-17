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17 травня 2019, Київ 12:49
Новини | Міжнародні

Автор скляної піраміди Лувру Бей Юймін помер у віці 102 років

Син Бей Юйміня розповів The New York Times, що архітектор помер у ніч на 17 травня у себе вдома на Манхеттені в Нью-Йорку

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У США помер американський архітектор китайського походження Бей Юймін, який створив скляну піраміду музею Лувру в Парижі.

Син Бей Юйміня розповів The New York Times, що архітектор помер у ніч на 17 травня у себе вдома на Манхеттені в Нью-Йорку. Бей Юйміню було 102 роки.

Крім піраміди Лувру, серед відомих робіт архітектора – східний корпус Національної галереї мистецтв у Вашингтоні і хмарочос Bank of China Tower у Гонконзі.

Юймін був удостоєний Прітцкерівської премії, яку називають аналогом Нобелівської премії в архітектурі.

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