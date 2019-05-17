Автор скляної піраміди Лувру Бей Юймін помер у віці 102 років

У США помер американський архітектор китайського походження Бей Юймін, який створив скляну піраміду музею Лувру в Парижі.

Син Бей Юйміня розповів The New York Times, що архітектор помер у ніч на 17 травня у себе вдома на Манхеттені в Нью-Йорку. Бей Юйміню було 102 роки.

Крім піраміди Лувру, серед відомих робіт архітектора – східний корпус Національної галереї мистецтв у Вашингтоні і хмарочос Bank of China Tower у Гонконзі.

Юймін був удостоєний Прітцкерівської премії, яку називають аналогом Нобелівської премії в архітектурі.