Помер бас-гітарист групи ZZ Top Дасті Гілл

Бас-гітарист американської рок-групи ZZ Top Дасті Гілл помер уві сні у своєму будинку в Г’юстоні, штат Техас, на 73 році життя.

Про смерть музиканта йдеться в повідомленні групи в соцмережах. Причина смерті не вказана.

Дасті Гілл грав у групі майже з самого її заснування в 1969 році.

Гурт грав блюз-рок і південний рок, з сімдесятих років і до початку 90-х випускаючи платинові альбоми. Платівка Eliminator стала однією з найбільш продаваних в історії рок-музики, отримавши більше ніж 10 мільйонів продажів тільки в Сполучених Штатах.

Постійний склад ZZ Top не змінювався з 1970 року, група продовжує виступати досі, зараз у неї тур американськими містами. Напередодні вона повинна була грати в Сімпсонвілі в Південній Кароліні, концерт був скасований через смерть музиканта.

Група випустила 15 студійних альбомів з такими хітами, як La Grange, Tush, Sharp Dressed Man, Legs, Gimme All Your Lovin та Sleeping Bag.