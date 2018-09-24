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24 Вересень 2018, Київ 11:45
Новини | Суспільство

В США помер український поет Богдан Рубчак

Покійний Богдан Рубчак (зліва) і Богдан Бойчук, українські поети в Чикаго, 2004 рік

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Вранці 23 вересня в Нью-Джерсі помер український поет Богдан Рубчак, повідомляє письменник Василь Махно.

«Щойно розмовляв з його дружиною Мар’яною Рубчак, яка сповістила цю печальну вістку. Відійшов один із творців Нью-Йоркської групи, поет особливого мелосу в українській поезії, глибокий знавець літератури, ерудит, богемник, просто мій старший приятель, з яким протягом майже десятиліття дружив», – написав Махно.

За його словами, протягом останніх років Рубчак із дружиною мешкав у місті Бунтон, штат Нью-Джерсі.

Богдан Рубчак народився 1935 року в місті Калуш в Івано-Франківській області, в 1943 році виїхав із сім’єю до Німеччини, а в1948 році родина осіла в Сполучених Штатах.

Там Рубчак отримав освіту, викладав зокрема україністику і славістику в Іллінойському університеті. Видав сім збірок своєї поезії.

Рубчаку було 83 роки.

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