В США помер український поет Богдан Рубчак

Вранці 23 вересня в Нью-Джерсі помер український поет Богдан Рубчак, повідомляє письменник Василь Махно.

«Щойно розмовляв з його дружиною Мар’яною Рубчак, яка сповістила цю печальну вістку. Відійшов один із творців Нью-Йоркської групи, поет особливого мелосу в українській поезії, глибокий знавець літератури, ерудит, богемник, просто мій старший приятель, з яким протягом майже десятиліття дружив», – написав Махно.

За його словами, протягом останніх років Рубчак із дружиною мешкав у місті Бунтон, штат Нью-Джерсі.

Богдан Рубчак народився 1935 року в місті Калуш в Івано-Франківській області, в 1943 році виїхав із сім’єю до Німеччини, а в1948 році родина осіла в Сполучених Штатах.

Там Рубчак отримав освіту, викладав зокрема україністику і славістику в Іллінойському університеті. Видав сім збірок своєї поезії.

Рубчаку було 83 роки.