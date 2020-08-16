Помер молодший брат Дональда Трампа

Молодший брат президента США Дональда Трампа, Роберт Трамп, помер після того, як потрапив у лікарню в Нью-Йорку. Йому був 71 рік.

«Із важким серцем повідомляю, що мій чудовий брат Роберт мирно відійшов сьогодні ввечері, – заявив Трамп 15 серпня. – Він був мені не просто братом, а найкращим другом. Його дуже не вистачатиме, але ми зустрінемося знову. Його пам’ять житиме в моєму серці завжди. Роберте, я люблю тебе, спочивай із миром».

Президент США 14 серпня відвідував брата у лікарні Нью-Йорка. Білий дім повідомляв, що Роберт Трамп «серйозно хворий». Причина смерті наразі невідома, але у червні його шпиталізовували на більше ніж тиждень.

74-річний президент мав тісні і дружні стосунки з наймолодшим зі своїх братів і сестер Робертом, попри різницю в характерах.

Дональд Трамп називав свого молодшого брата «набагато тихішим і спокійнішим» за себе.

Роберт Трамп народився 1948 року, був наймолодшим із п’яти дітей забудовника Фреда Трампа.

Роберт Трамп розпочав свою кар’єру на Волл-стріт, але згодом приєднався до Trump Organization як вищий керівник.

В останні роки Роберт Трамп тримався у тіні і залишався відданим прихильником президента.

У Дональда Трампа залишилися дві сестри: Елізабет і Меріенн. Його старший брат Фред Трамп-молодший помер у 1981 році у віці 43 років від ускладнень, пов’язаних із алкоголізмом. Рання смерть брата глибоко вплинула на Дональда Трампа, він казав, що через це ніколи не вживає алкоголю.