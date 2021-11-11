Помер лауреат Нобелівської премії миру Фредерік де Клерк

Колишній президент Південно-Африканської Республіки, лауреат Нобелівської премії миру Фредерік де Клерк помер на 86-му році життя у своєму будинку в Кейптауні, передає газета Sunday Times. Він звільнив із вʼязниці Нельсона Манделу, легалізував Африканський національний конгрес (АНК) та погодився на проведення загальних виборів, що завершило режим апартеїду.

Де Клерк — колишній адвокат, професор, депутат парламенту, обіймав низку міністерських позицій. На посаді президента він узяв курс на допуск чорношкірої більшості до управління країною. За планом політика, біла меншість і чорношкіра більшість повинні мати однакове представництво у владі. Однак від цієї ідеї йому довелося відмовитись під тиском міжнародної спільноти і на тлі численних терактів проти білого населення та ризику громадянської війни.

У 1993 році йому та представникам опозиції вдалося погодити текст перехідної конституції, що проголосила відмову від апартеїду, домовитися про створення перехідного уряду з представництвом АНК та про проведення перших загальних парламентських виборів.

Ще до їхнього проведення де Клерк та Мандела отримали Нобелівську премію миру — за роботу з мирного припинення режиму апартеїду та підготовку нової демократичної конституції ПАР. Після обрання Мандели президентом ПАР де Клерк три роки був віцепрезидентом країни. Після цього він пішов із політики.