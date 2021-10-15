Помер британський депутат, поранений ножем на зустрічі з виборцями

Британська поліція повідомляє, що 69-річний депутат від Консервативної партії Дейвід Аммес помер після удару ножем. Політика 15 жовтня в церкві зарізав чоловік, який прийшов на зустріч із виборцями.

Зловмисника затримали за підозрою у вбивстві. Раніше поліція графства Ессекс заявила, що офіцерів після полудня викликали за повідомленням про ножове поранення у Лі-он-Сі, приморському містечку на схід від Лондона.

Аммес був депутатом із 1983 року. Політики з усього політичного спектру висловили шок, а лідер Лейбористської партії Кейр Стармер написав у твітері, що це «жахлива і глибоко шокуюча новина».