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Помер британський депутат, поранений ножем на зустрічі з виборцями

Поліцейські оточили місце вбивства, 15 листопада 2021 року

Британська поліція повідомляє, що 69-річний депутат від Консервативної партії Дейвід Аммес помер після удару ножем. Політика 15 жовтня в церкві зарізав чоловік, який прийшов на зустріч із виборцями.

Зловмисника затримали за підозрою у вбивстві. Раніше поліція графства Ессекс заявила, що офіцерів після полудня викликали за повідомленням про ножове поранення у Лі-он-Сі, приморському містечку на схід від Лондона.

Аммес був депутатом із 1983 року. Політики з усього політичного спектру висловили шок, а лідер Лейбористської партії Кейр Стармер написав у твітері, що це «жахлива і глибоко шокуюча новина».

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