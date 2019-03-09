Помер радянський та російський актор Володимир Етуш

Радянський і російський актор Володимир Етуш помер в Москві на 97 році життя. Про це повідомляє журнал «Театрал» і підтвердила RT дочка актора.

Як розповіла «Театралу» дружина Етуша, напередодні, 8 березня, акторові стало погано. Швидка госпіталізувала його до реанімаційного відділення однієї з московських клінік. Помер він через кілька годин.

Володимир Етуш народився в 1922 року в Москві. Вже в школі почав займатися в театральному гуртку, в 1940 році був зарахований вільним слухачем до Театрального училища імені Щукіна.

У 1941 році Етуш пішов добровольцем на війну. У 1944 році повернувся до театрального училища, через рік закінчив курс Анни Орочко і був зарахований до трупи Театру імені Вахтангова. Тоді ж почав викладати в Щукінському училищі, ректором якого став у 1987 році.

Активно знімався в кіно, зіграв у більш ніж тридцяти картинах, серед яких такі фільми як «Кавказька полонянка», «12 стільців» і «Іван Васильович змінює професію» Леоніда Гайдая і «Пригоди Буратіно» Леоніда Нечаєва, грав у театрі імені Вахтангова, нагороджений званням Народного артиста СРСР та іншими численними нагородами.