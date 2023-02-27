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Помер колишній політтехнолог Путіна Гліб Павловський

Інформацію про смерть підтвердила родина Павловського

У віці 71 року помер російський політолог Гліб Павловський, колишній радник президента Росії Володимира Путіна. Інформацію про смерть підтвердила родина Павловського.

Павловський був засновником «Фонду ефективної політики». Він був відомий як ключовий політтехнолог Кремля під час перших термінів президента Володимира Путіна. Його фонд розробляв першу виборчу кампанію політика.

Також Павловський брав участь у президентській кампанії Віктора Януковича під час виборів 2004 року в Україні. До 2011 року він співпрацював із адміністрацією президента Росії, а пізніше почав критикувати Кремль.

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