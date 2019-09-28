Помер російський режисер Марк Захаров

Художній керівник московського театру «Ленком» Марк Захаров помер 28 вересня в Москві, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на директора театру «Ленком» Марка Варшавера. Режисерові було 85 років.

«Марк Анатолійович Захаров помер сьогодні після тривалої хвороби. Помер останній із могікан», – сказав Варшавер.

Захаров був госпіталізований 20 серпня в Москві з двостороннім запаленням легенів, 9 вересня його виписали з лікарні.

Про дату похорону наразі не повідомляють.

Марк Захаров керував театром «Ленком» 46 років. За ці роки він поставив понад 40 вистав, серед яких «Тіль», «Юнона і Авось», «Три дівчини в блакитному», «Поминальна молитва», «Божевільний день, або Одруження Фігаро». Серед його кінорежисерських робіт – «Звичайне диво», «Той самий Мюнхгаузен», «Формула любові».

В останні роки життя Марк Захаров виступав на підтримку політики російського президента Володимира Путіна і владної партії «Єдина Росія».