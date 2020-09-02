У Камбоджі помер один із лідерів «червоних кхмерів», який відбував довічний термін

У Камбоджі помер один із лідерів «червоних кхмерів» Канг Кек Ієу, відомий також як товариш Дуч, повідомляє BBC News із посиланням на представника міжнародного трибуналу у справах про злочини маоїстського режиму. Йому було 77 років.

Товариш Дуч був одним із лідерів маоістського режиму «червоних кхмерів», який діяв у Камбоджі (або «Демократичній Кампучії», як називали країну самі комуністи) в 1975–1979 роках. Вважається, що при цьому режимі загинула чверть або й третина населення країни, від 1,7 до 3 мільйонів людей.

Канг Кек Ієу керував секретною в’язницею S-21, облаштованою в будівлі школи Туол Сленг в Пномпені. Через цю в’язницю пройшли, за різними даними, від 15 до 17 тисяч людей, більшість із них під тортурами зізналися у вигаданих злочинах і були вбиті. В’язні гинули від ран, від навчальних хірургічних операцій, що проводилися без наркозу, або їх забивала бригада катів. Їх ховали спочатку поруч із в’язницею, а коли там стало бракувати місця – в Полях смерті під Пномпенем.

Товариша Дуча заарештували в березні 1999 року. Трибунал, створений за підтримки ООН, у 2010 році визнав його винним у злочинах проти людяності і засудив до 35 років в’язниці.

Канг Кек Ієу оскаржив це рішення, і в 2012 році суд призначив йому довічний термін. На процесі він спочатку визнав провину як керівник S-21, але під час апеляції почав говорити, що тільки виконував накази.

З 1980 року в Туол Сленг розташовується музей геноциду.