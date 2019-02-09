Помер засновник газети «Сегодня» Олег Нипадимка

В ніч проти 9 лютого помер журналіст і редактор Олег Нипадимка. Про це стало повідомили його родичі на Facebook-сторінці журналіста. Причина смерті наразі не уточнюється.

Свої співчуття висловили зокрема народна депутатка Ірина Геращенко, журналістки Ольга Мусафірова і Марія Старожицька.

«Царство небесне… Дуже світла людина», – написала Геращенко.

Про смерть Нипадимки також повідомила генеральна продюсерка телеканалу Zik Наталія Влащенко. Вона згадала, що працювала заступницею Нипадимки в газеті «Сегодня».

«Йому вдалося зібрати колектив зірок, кожен із цих людей став епохою в українській журналістиці», – вважає Влащенко.

Олег Нипадимка заснував газету «Сегодня» 1997 року, у 2002 – пішов з неї. Був також головним редактором газети «Нова», яка припинила існування 2010 року.

Нипадимці був 61 рік.