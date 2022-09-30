Помер театральний критик Олег Вергеліс

Помер відомий театральний критик Олег Вергеліс – про це повідомили 30 вересня кілька людей з його оточення. Зокрема, про смерть Вергеліса написав у соцмережах режисер Олесь Санін.

«Сьогодні перестало битися велике серце Олега Вергеліса. Прощавай друже. Вічна пам’ять», – повідомив він.

Смерть Вергеліса прокоментувала Національна спілка театральних діячів України.

«Сказати, що він є знаковою фігурою в українському театральному просторі – це не сказати нічого. Сьогодні він став легендою. Сьогодні пішов у засвіти. Світла пам’ять людині, яка понад усе любила театр і людей театру», – йдеться в повідомленні.

За повідомленнями, які з’являлися раніше, 55-річний Вергеліс боровся з хворобою.

Олег Вергеліс – український журналіст, театральний і кінокритик, мистецький оглядач, письменник, редактор відділу культури видання «Дзеркало тижня».