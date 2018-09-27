Помер режисер Олександр Коваль

Помер український режисер-документаліст, член Національної спілки кінематографістів України Олександр Коваль, повідомляє Держкіно.

Згідно з заявою, смерть настала після тяжкої хвороби.

«Багато років свого життя Олександр Іванович віддав Української студії хронікально-документальних фільмів, де пройшов шлях від простого освітлювача до директора «Укркінохроніки». Як оператор і режисер зняв більше 80 стрічок, які отримали увагу і любов глядачів та визнання на міжнародних і національних фестивалях. Так само віддано і професійно Олександр Іванович плекав молодь в Інституті екранних мистецтв Національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, де багато років очолював кафедру кінорежисури», – йдеться в повідомленні Держкіно.

Кінокритик Сергій Тримбач уточнив, що Коваль помер увечері 26 вересня і буде похований в рідному селі Жердова на Київщині.

Олександр Коваль зняв низку документальних стрічок, серед них «Сектор мовчання», «Маланчине весілля», «Гамлет з хепі-ендом». Був нагороджений державною премією імені Шевченка 1991 року, премією імені Довженка у 2006 році, мав звання Народного артиста України.

Режисеру було 73 роки.