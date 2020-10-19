На Дніпропетровщині помер учасник визвольних змагань Василь Цапик

На Дніпропетровщині 19 жовтня на 88-му році життя помер колишній політв’язень, учасник визвольних змагань Василь Цапик. Про це повідомив голова Дніпровського товариства політичних в'язнів і репресованих Іван Дремлюга.

Прощання з Василем Цапиком відбудеться, за попередньою інформацією, 21 жовтня.

Як розповів Іван Дремлюга, Василь Цапик народився в національно свідомій українській родині на Тернопільщині. Після закінчення семирічки став членом місцевої підпільної молодіжної організації ОУН: був зв’язковим, поширював заборонену літературу. 1953 року їхня молодіжна група з восьми людей була викрита, усіх членів заарештували. Усім їм інкримінували державну зраду, військовий трибунал засудив кожного до 25 років позбавлення волі в трудових таборах суворого режиму з конфіскацією майна.

Василь Цапик відбував покарання в таборі в Комі АРСР. Був звільнений за загальною амністією 1956 року. Спочатку оселився в Таганрозі, а потім переїхав на Дніпропетровщину. Багато років поспіль працював майстром-закрійником на Новомосковщині.

З початку 90-х років Василь Цапик брав активну участь у громадсько-політичній роботі – був членом Товариства «Просвіта», членом Головної Ради Братства ОУН-УПА, очолював Новомосковське товариство політичних в’язнів і репресованих, багато уваги приділяв висвітленню правдивої історії національно-визвольного руху.

У 2018 році був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеню.

У вересні в Дніпрі на 88-му році життя померла остання в місті жінка-політв’язень, зв’язкова УПА, письменниця, активна громадська діячка Марія Засіменко-Бонацька.