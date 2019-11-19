У Харкові помер поранений на Донбасі комбриг Коростельов

У Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону 19 листопада помер командир 128-ї бригади Євген Коростельов. Про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України та в бригаді, де служив військовий.

«Тяжкого поранення бойовий офіцер зазнав 12 листопада, під час виконання завдань у районі проведення операції Об’єднаних сил», – повідомляє Генштаб.

У бригаді уточнюють, що Коростельов «отримав тяжкі мінно-вибухові травми під час обходу позицій».

«На жаль, оперативно надана допомога та подальші оперативні втручання не змоглим врятувати нашого командира… Це велика втрата для нас всіх. Співчуваємо рідним та близьким полковника Коростельова та розділяємо скорботу разом з ними», – повідомляє у фейсбуці «Закарпатський легіон».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.