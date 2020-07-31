У Великій Британії помер режисер Алан Паркер. Йому було 76 років.

Причини смерті режисера не уточнюються. Відомо, що в останні кілька років він боровся з тяжким захворюванням.

Найбільш відомі фільми Алана Паркера – «Опівнічний експрес», «Евіта», «Птаха», «Життя Дейвіда Ґейла»,«Стіна».

За «Птаху» в 1985 році Паркер отримав Гран-прі Канського кінофестивалю. Він тричі був номінований на «Золотий глобус», двічі – на «Оскар».

Паркер був головою Британської режисерської гільдії і засновником британського Комітету у справах кіно.