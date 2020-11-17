У Росії помер режисер Роман Віктюк

У Росії на 85-му році життя помер режисер Роман Віктюк. Про це повідомили агентству ТАСС у театрі Романа Віктюка.

Нещодавно Віктюк перехворів на COVID-19, його госпіталізували 27 жовтня.

Пізніше у театрі казали, що він вже відновлюється після хвороби.

Роман Віктюк – радянський, український і російський театральний режисер. Він народився у жовтні 1936 року у Львові. За своє життя поставив понад 250 вистав у театрах України, Італії, Латвії, Литви, Росії, США, Фінляндії та інших країн.

Отримав звання народного артиста України у 2006 році, народного артиста Росії – 2009-му.