Помер співзасновник Microsoft Пол Аллен

Пол Аллен, який разом із Біллом Ґейтсом заснував компанію Microsoft, помер 15 жовтня в Сієтлі від ускладнень, викликаних раком лімфатичної системи, повідомляє його родина. Йому було 65 років.

На початку жовтня Пол Аллен повідомив, що у нього виявили злоякісну пухлину – це був рецидив хвороби, від якої він вилікувався дев’ять років тому.

У 1975 році Пол Аллен разом зі шкільним другом Біллом Гейтсом заснували корпорацію Microsoft. Аллен пішов із компанії в 1983 році і зайнявся інвестуванням.

Аллен також віддав понад два мільярди доларів на дослідження мозку.

Forbes оцінював його статки у більш ніж 20 мільярдів доларів.