Помер спортсмен Роман Вірастюк

Вранці 27 липня помер спортсмен, колишній капітан Олімпійської збірної України Роман Вірастюк. Про це повідомляє Міністерство молоді і спорту України, де Вірастюк працював директором Департаменту олімпійського спорту.

Роману Вірастюку був 51 рік. За даними міністерства, 11 липня цього року переніс складну операцію на серці, після якої не зміг відновитись.

Прощання із Романом Вірастюком відбудеться 28 липня, з 11:00 до 13:00 на НСК «Олімпійський» (Олімпійський дворик), уточнили в міністерстві.

Як повідомив брат Романа Вірастюка Василь Вірастюк, похорон відбудеться 29 липня в Івано-Франківську. Про місце і час похорону повідомлять згодом.

Роман Вірастюк – 17-кратний чемпіон і восьмикратний володар Кубку України, бронзовий призер чемпіонату Європи у 1994 році, чотирикратний призер Кубку Європи, чемпіон Європи серед клубів у 2002 році, двічі срібний призер Світових ігор серед військових.

Роман Вірастюк був учасником трьох Олімпіад (1996, 2000, 2004), де стабільно входив до 10-ки найкращих штовхальників ядра, пише Мінмолодіспорту.

Десять років – з 1995 по 2005 – він був капітаном Олімпійської збірної України.

По закінченню виступів за збірну він працював головою управління у справах молоді та спорту Івано-Франківської ОДА, а також був спортивним телеведучим і коментатором змагань. З 2015 року очолював Департамент олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України.