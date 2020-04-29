Помер князь і великий магістр Мальтійського ордену

Князь і великий магістр Суверенного військового ордена Мальти Джакомо далла Торре дель Темпіо ді Санґінетто помер на 76-му році життя в Римі в ніч на середу, 29 квітня.

Кілька місяців тому у магістра виявили невиліковне захворювання.

Далла Торре очолював орден з 2018 року. Його батько був генеральним директором музеїв Ватикану з 1961 по 1975 рік, його брат очолює трибунал (суд) Ватикану.

Далла Торре вивчав археологію та історію мистецтва в університеті Сапієнца в Римі, викладав класичний грецьку мову в Папському Урбаніанському університеті.

До Мальтійського ордену майбутній великий магістр вступив у 1985 році.

Мальтійський орден – один з найстаріших лицарський орденів в світі, заснований в 1048 році. Він розглядає себе як державу і за міжнародним правом є державоподібним утворенням зі статусом спостерігача при ООН і Раді Європи. Ордену належить територія в Римі, і він орендує землю на Мальті. Основний напрямок роботи «мальтійців» – благодійність.

За державним устроєм орден є виборною монархією, до виборів наступного князя і великого магістра його обов’язки виконуватиме великий командор, 80-річний фра Руї Гонсало до Валле Пейшоту де Віллаш Боаш.