На Дніпропетровщині попрощалися з ветераном Євгеном Смолкою, який пройшов бої за Іловайськ і ДАП

У суботу 27 квітня в Павлограді попрощалися з учасником бойових дій на Донбасі, колишнім полоненим, захисником Донецького аеропорту Євгеном Смолкою. Йому було 52 роки.

2014 року Євген Смолка був активним учасником «Павлоградської самооборони», сказав Радіо Свобода тодішній керівник самооборони Сергій Тіщенко. Потім Смолка пішов добровольцем служити в 93-ю окрему механізовану бригаду Збройних Сил України.

Як розповів Сергій Тіщенко, у серпні 2014 року під час виходу з Іловайського «котла» його товариш отримав тяжку контузію й потрапив до рук бойовиків.

«Він був у важкому стані. Через декілька днів його разом з іншими бійцями передали українській стороні», – зазначив Сергій Тіщенко.

Після визволення з полону Євген Смолка продовжив службу в бригаді, воював у ДАПі, але за станом здоров’я був комісований.

Після повернення додому військовий хворів і потребував реабілітації.

У нього залишилась дружина і двоє дітей.